Zweimal beste Torfrau der Liga, unzählige Comebacks und ein Abschied mit Gänsehaut. Sofia Gabriel sagt dem Leistungssport viel zu frü „Adieu“. Mit nur 25 Jahren steht der Zillertalerin bereits die siebente Knieoperation bevor. „Wacker hat es geschafft, den schmerzhaftesten Tag in meinem Leben zum schönsten zu machen“, blickt Gabriel emotional auf ihr letztes Spiel für die Wacker-Damen am Sonntag zurück. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Wallern/Krenglbach verabschiedet sich die Zillertalerin von ihrer Mannschaft Leistungssport.