Ob sich auch die Wiener Fans für ihren „Mr. Worldwide“ eine Glatze aufsetzen? Man darf gespannt sein. Eines steht jedenfalls fest: An Partyhits wird es an diesem Abend garantiert nicht mangeln.

Wer für das Konzert in der Stadthalle keine Tickets bekommen hat, braucht lange nicht traurig sein, denn nächstes Jahr kehrt Pitbull erneut nach Österreich zurück und tritt beim Frequency Festival (www.frequency.at) als einer der Headliner auf.