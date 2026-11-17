Unsere schöne Hauptstadt ist derzeit ein wahrer Starmagnet! Nach Bill und Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bob Dylan ist nun auch der nächste internationale Superstar in Wien gelandet: Pitbull. Am Mittwoch steht der 45-Jährige in der Wiener Stadthalle auf der Bühne. Bereits einen Tag zuvor erwischte ihn die „Krone“ bei seiner Ankunft am Flughafen – bestens gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht.
„I know you want me (want me), you know I want cha (want cha)“ – kaum ertönen diese Zeilen aus den Boxen eines Autoradios, möchte man am liebsten schon mitsingen. Und wer weiß, vielleicht stimmt sogar der eine oder andere Passant auf der Straße mit ein. Denn obwohl Pitbulls Mega-Hit „I Know You Want Me“ mittlerweile fast 17 Jahre auf dem Buckel hat, ist er nach wie vor ein Dauerbrenner in den Clubs, auf Partys und eben auch im Autoradio. Man könnte also fast meinen, dass die Musik von Mr. Worldwide einfach kein Ablaufdatum kennt.
Auch der Superstar selbst denkt noch lange nicht ans Aufhören, während andere einwenig in Vergessenheit geraten und sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, denkt der 45-Jährige gar nicht ans Aufhören oder zur Ruhe setzen. Ganz im Gegenteil: Am Mittwoch bringt der Musiker seine größten Hits in die restlos ausverkaufte Wiener Stadthalle. Bereits am Dienstag landete er mitten in der Nacht in unserer schönen Hauptstadt. Die „Krone“ erwischte ihn bei seiner Ankunft am Flughafen – bestens gelaunt mit Sonnenbrille und mit einem breiten Lächeln im Gesicht.
Das letzte Mal 2012 in der Stadthalle mit Special Guest
Wer nun glaubt, dass ein Weltstar seines Kalibers nach einer anstrengenden Reise und zahlreichen Konzerten keine große Lust auf seine Fans hat, der irrt gewaltig. Schließlich reist Pitbull derzeit mit seiner „I‘m Back“-Tour rund um den Globus und hat erst kürzlich in Bratislava und Dortmund für ausgelassene Partystimmung gesorgt. Und das mit beachtlichem Erfolg: Mehr als 4,7 Millionen Konzerttickets hat der Musiker im Laufe seiner Karriere bereits verkauft. Von Starallüren war bei seiner Ankunft in Wien allerdings keine Spur. Statt sich möglichst rasch in Richtung Hotel chauffieren zu lassen, nahm sich der Hitmacher Zeit für Händeschütteln, Selfies und Autogramme – so nahbar wie also kein anderer Star um diese Uhrzeit.
Umso erstaunlicher, dass seine österreichischen Fans so lange auf ein Wiedersehen warten mussten. Ganze 14 Jahre liegt sein letzter Wien-Auftritt zurück. Im Juli 2012 stand er ebenfalls in der Wiener Stadthalle auf der Bühne und hatte damals keinen Geringeren als Sean Paul als Special Guest im Gepäck. Auch diesmal kommt er nicht allein: US-Rapper Lil Jon, bekannt für seine legendären „Yeah!“- und „Okay!“-Rufe, wird dem Publikum ordentlich einheizen.
Glatzenkappen-Weltrekord
Doch nicht nur musikalisch dürfte es am Mittwoch einiges zu sehen geben. Denn rund um Pitbull hat sich in den vergangenen Jahren ein ziemlich kurioser Fan-Trend entwickelt. Immer mehr Konzertbesucher erscheinen mit Glatzenkappen (den sogenannten „Bald-Caps“), Sonnenbrillen und Anzügen, um ihrem Idol möglichst ähnlich zu sehen. Im Juli sorgte das Phänomen sogar für einen Guinness-Weltrekord: Bei seinem Konzert im Londoner Hyde Park versammelten sich unglaubliche 22.141 Fans mit künstlichen Glatzen.
Ob sich auch die Wiener Fans für ihren „Mr. Worldwide“ eine Glatze aufsetzen? Man darf gespannt sein. Eines steht jedenfalls fest: An Partyhits wird es an diesem Abend garantiert nicht mangeln.
Wer für das Konzert in der Stadthalle keine Tickets bekommen hat, braucht lange nicht traurig sein, denn nächstes Jahr kehrt Pitbull erneut nach Österreich zurück und tritt beim Frequency Festival (www.frequency.at) als einer der Headliner auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.