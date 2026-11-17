Das ging ins Auge!
Papst von fliegendem Rosenkranz getroffen
Mit einer letzten großen Messe unter freiem Himmel hat Papst Leo XIV. nach zwölf Tagen seinen Besuch in Südamerika beendet, seine bisher längste Auslandsreise. An dem Gottesdienst auf einem Flughafengelände nahe Perus Hauptstadt Lima nahmen noch einmal mehrere Hunderttausend Menschen teil. Dabei kam es auch zu einem schmerzhaften Zwischenfall für den Papst.
Ein übereifriger Christ warf, als der Pontifex mit seinem Papamobil an der jubelnden Menge vorbeifuhr, einen Rosenkranz in Richtung des heiligen Mannes. Anders als bei früheren Gelegenheiten, bei denen Leo XIV. ihm zugeworfene Gegenstände geschickt aufgefangen hatte, verfehlte er diesmal den Gegenstand. Der Rosenkranz traf ihn im Bereich des Auges. Nach einer kurzen Schrecksekunde und einem schmerzverzerrten Gesicht (siehe Video oben) fuhr der Papst unverletzt aber weiter und segnete wenig später ein Baby.
Während seines Rückflugs nach Rom sprach Leo XIV. selbst über den Zwischenfall. Ein peruanischer Journalist entschuldigte sich bei ihm für das Verhalten des unerkannt gebliebenen Gläubigen. Der Papst nahm die Entschuldigung gelassen an und erklärte, er vergebe demjenigen. Dieser habe schließlich aus tiefem Glauben versucht, ihm einen Rosenkranz zu überreichen. „Das sind Dinge, die man im Herzen trägt – oder vielleicht im Auge“, bemerkte der Papst und sorgte für Lacher unter den mitreisenden Presseleuten.
Bedenken vor Drei-Länder-Reise
Bei der Drei-Länder-Reise durch Peru, Argentinien und Uruguay hatten insgesamt mehr als sieben Millionen Menschen seine Gottesdienste besucht. Zudem waren Millionen auf den Straßen. Emotionaler Höhepunkt der Reise war der Aufenthalt in seiner alten Bischofsstadt Chiclayo im Norden von Peru. Im Vatikan wird er am Dienstag zurückerwartet.
Vor Beginn hatte es Bedenken gegeben, ob der 71-Jährige nach seiner Krebserkrankung die strapaziöse Reise bewältigen kann. Leo absolvierte das Programm jedoch, ohne dass gesundheitliche Probleme zu erkennen waren. Ihm war Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er jetzt wieder krebsfrei.
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