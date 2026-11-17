Während seines Rückflugs nach Rom sprach Leo XIV. selbst über den Zwischenfall. Ein peruanischer Journalist entschuldigte sich bei ihm für das Verhalten des unerkannt gebliebenen Gläubigen. Der Papst nahm die Entschuldigung gelassen an und erklärte, er vergebe demjenigen. Dieser habe schließlich aus tiefem Glauben versucht, ihm einen Rosenkranz zu überreichen. „Das sind Dinge, die man im Herzen trägt – oder vielleicht im Auge“, bemerkte der Papst und sorgte für Lacher unter den mitreisenden Presseleuten.