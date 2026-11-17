Huang eher Informantin als Spionin

US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet worden und sich offen für eine Rückkehr Huangs gezeigt.