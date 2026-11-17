Das US-Handels- und das Justizministerium hatten Nvidia-Partner Megaspeed offenbar schon länger im Visier: Seit 2024 wird wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen gegen das Cloud-Computing-Unternehmen aus Singapur strafrechtlich ermittelt.
Laut einer gemeinsam vorgelegten Erklärung forderten Ermittler im Mai 2025 von Nvidia Unterlagen zu direkten oder indirekten Verkäufen an Megaspeed an. Einen Monat später setzte der US-Konzern seinen Partner auf eine interne Sperrliste. US-Beamte befragten zudem die Megaspeed-Chefin Alice Huang, mit der der am Donnerstag zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte.
Nvidia schließt Comeback von Huang aus
Der Verwaltungsrat von Nvidia schließt eine Rückkehr des Mitgründers an die Konzernspitze Insidern zufolge aus. Das Gremium ziehe diesen Schritt nicht in Betracht, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Seit Bekanntwerden des Skandals hat das Unternehmen 800 Milliarden Dollar (726,35 Mrd. Euro) an Börsenwert verloren.
Großinvestoren lehnen ein Comeback Insidern zufolge wegen der ungelösten rechtlichen Fragen ab. Dagegen wächst eine Online-Petition, die die Wiedereinsetzung des Mitgründers fordert, auf mehr als 180.000 Unterschriften an. Zu den prominenten Unterstützern zählen Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney.
Huang eher Informantin als Spionin
US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet worden und sich offen für eine Rückkehr Huangs gezeigt.
Einem Bericht der Zeitung „Washington Post“ zufolge hält Trump allerdings selbst Nvidia-Aktien im Wert von 13 bis 62 Millionen Dollar. Der Konzern will am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Huang war am vergangenen Donnerstag zurückgetreten, nachdem neben der Beziehung zu Alice Huang auch eine Affäre mit einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin bekanntgeworden war.
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