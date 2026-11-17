Was für ein kurioses Ende der Nations-League-Gruppe A2: Serbien verlor am Montagabend auch die sechste Partie und liegt mit null Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Aber dennoch stiegen die Serben nicht ab ...
0:1 musste sich Serbien in Griechenland geschlagen geben und beendete die Gruppenphase ohne Zähler und mit einem Torverhältnis von 4:12 (-8). Dennoch hat das Team von Trainer Veljko Paunovic noch Chancen auf den Klassenerhalt, profitiert davon, dass nur die beiden schlechtesten Tabellenvierten der vier Liga-A-Gruppen direkt in die Liga B absteigen müssen.
Zwei Teams noch schlechter
Die Türkei und Tschechien schafften es, noch schlechter abzuschneiden (jeweils null Punkte und ein Torverhältnis von -11). Beide Nationalteams treten deshalb im kommenden Jahr in der Liga B an. Die Serben können im März in den Playoffs noch den Kopf aus der Schlinge ziehen: Dann geht es in Hin- und Rückspiel gegen einen Zweitplatzierten der Liga B.
Ebenfalls kurios: Serbiens Gegner vom Montag, Griechenland, beendete die Gruppe mit starken elf Punkten – und schaffte es nur auf Platz drei. Die punktgleichen Deutschland und Niederlande hatten im Dreiervergleich das bessere Torverhältnis und konnten sich so für das Viertelfinale qualifizieren.
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