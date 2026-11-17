Zwei Teams noch schlechter

Die Türkei und Tschechien schafften es, noch schlechter abzuschneiden (jeweils null Punkte und ein Torverhältnis von -11). Beide Nationalteams treten deshalb im kommenden Jahr in der Liga B an. Die Serben können im März in den Playoffs noch den Kopf aus der Schlinge ziehen: Dann geht es in Hin- und Rückspiel gegen einen Zweitplatzierten der Liga B.