Waffen, Drogen und gefälschte Ausweise entdeckt

Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten mehrere Säckchen mit Suchtmitteln, 12.225 Euro Bargeld, eine geladene Schreckschusspistole sowie einen Schlagring. Der 41-Jährige hatte weitere 1600 Euro bei sich. Doch damit nicht genug: Mithilfe eines Polizeihundes entdeckten die Ermittler im Auto auch zwei gefälschte Ausweise, fremde Bankomatkarten, einen Baseballschläger, einen Totschläger sowie weitere Drogen und Utensilien, die auf Suchtmittelhandel hindeuten.