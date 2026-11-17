Ein verdächtig abgestelltes Auto hat am Montagabend in Wien-Wieden die Aufmerksamkeit der Polizei geweckt. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf einen offenbar durch Drogen beeinträchtigten Mann und einen Lenker mit einer Glaspfeife in der Hand.
Gegen 20.20 Uhr bemerkten Polizisten einen Wagen, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage bei der Feuerwehrzufahrt des Dr. Karl-Landsteiner-Parks abgestellt war. Auf dem Beifahrersitz saß ein 41-Jähriger, der beim Aussteigen deutliche Gleichgewichtsprobleme zeigte und laut Polizei einen durch Suchtmittel beeinträchtigten Eindruck machte. Kurz darauf näherte sich der 34-jährige Lenker mit einer Glaspfeife in der Hand dem Fahrzeug.
Waffen, Drogen und gefälschte Ausweise entdeckt
Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten mehrere Säckchen mit Suchtmitteln, 12.225 Euro Bargeld, eine geladene Schreckschusspistole sowie einen Schlagring. Der 41-Jährige hatte weitere 1600 Euro bei sich. Doch damit nicht genug: Mithilfe eines Polizeihundes entdeckten die Ermittler im Auto auch zwei gefälschte Ausweise, fremde Bankomatkarten, einen Baseballschläger, einen Totschläger sowie weitere Drogen und Utensilien, die auf Suchtmittelhandel hindeuten.
Zudem wurde ein Gerät sichergestellt, mit dem möglicherweise elektronische Zutrittsdaten unerlaubt ausgelesen und kopiert werden können. Gegen die Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide wurden festgenommen und befinden sich weiterhin in polizeilicher Anhaltung.
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