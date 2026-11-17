Blutige Szenen in Wien-Margareten ab: Zwei Männer wurden innerhalb kurzer Zeit Opfer brutaler Räuber. Die Täter gingen mit einer Eisenstange auf ihre Opfer los und erbeuteten Bargeld. Ein 22-Jähriger wurde wenig später festgenommen.
Bei der Straßenbahnhaltestelle Kliebergasse wurde ein 39-Jähriger von mehreren Unbekannten attackiert. Die Männer sollen den Wiener zunächst aufgefordert haben, seine Wertgegenstände herauszugeben. Doch weil das Opfer nichts bei sich hatte, eskalierte die Situation: Einer der Täter soll den Mann mit einer Eisenstange attackiert und am Kopf verletzt haben.
Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie den 39-Jährigen mit einer blutenden Kopfwunde vor. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.
Zweites Opfer ebenfalls attackiert
Doch offenbar hatten es die Täter auf weitere Passanten abgesehen: Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stießen die Beamten in der Nähe auf einen weiteren verletzten Mann. Auch der 40-Jährige soll kurz zuvor von unbekannten Tätern überfallen und mit einer Eisenstange verletzt worden sein. Die Räuber machten dabei Bargeld im zweistelligen Eurobereich.
Eisenstange hinter Elektrokasten versteckt
Die Fahndung führte schließlich zum Erfolg: Beamte der Bereitschaftseinheit konnten in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle einen 22-Jährigen anhalten. Der Mann soll zuvor versucht haben, eine Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken. Die Polizisten nahmen den syrischen Staatsangehörigen vorläufig fest.
Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen. Während der 39-Jährige im Spital behandelt werden musste, konnte der 40-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden.
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