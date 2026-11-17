Zweites Opfer ebenfalls attackiert

Doch offenbar hatten es die Täter auf weitere Passanten abgesehen: Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stießen die Beamten in der Nähe auf einen weiteren verletzten Mann. Auch der 40-Jährige soll kurz zuvor von unbekannten Tätern überfallen und mit einer Eisenstange verletzt worden sein. Die Räuber machten dabei Bargeld im zweistelligen Eurobereich.