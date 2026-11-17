Um Strafen zu vermeiden, muss man sein Kennzeichen also vorab registrieren und eine Zahlungsmöglichkeit auf der Webseite oder App des Mautbetreibers hinterlegen. Wenn man schon auf die Autobahn aufgefahren ist, kann man seinen Wagen noch in speziellen Schnellregistrierungsspuren und -terminals vor Autobahnauffahrten und an Rastplätzen erfassen lassen. Zudem sollte man sicherstellen, dass das Kennzeichen sauber und nicht verdeckt wird.