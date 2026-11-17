Neues System kommt
Kroatien: Mautsündern drohen bald 720 Euro Strafe
Die Staus vor Kroatiens Autobahnauf und -abfahrten sollen ab nächstem Jahr dem Ende angehören. Statt der Mauthäuschen werden die Pkw-Kennzeichen ab März 2027 elektronisch erfasst. Doch wer sich vorab nicht registriert, wird ordentlich zur Kassa gebeten.
Das Mautsystem in Kroatien ist vielen Touristen ein Graus: Gerade zur Urlaubszeit musste man damit rechnen, dass sich der Verkehr vor den Mauthäuschen staut, wo man die Gebühr für die Autobahn entrichten musste.
Das soll mit dem neuen Mautsystem schneller gehen. Die Kennzeichen werden künftig automatisch gescannt, die Gebühren werden dann weiterhin gemäß den tatsächlich gefahrenen Kilometern und der Fahrzeugkategorie berechnet. Allerdings muss man als Autofahrer vorab etwas unternehmen, um hohe Geldstrafen zu verhindern.
Nicht-Registrierung kostet bis zu 720 Euro extra
Denn wenn man sein Fahrzeug und Kennzeichen vorab nicht registriert hat, kassiert der kroatische Staat im Anschluss gleich dreifach: Neben der regulären Streckenmaut werden zusätzlich ein gesetzlicher Strafzuschlag (pauschal 120 Euro) sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Bußgeld verrechnet. Für Letzteres werden oben drauf noch 300 bis 600 Euro draufgeschlagen.
Das heißt: Ohne Registrierung muss man mit 720 Euro Aufschlag neben der normalen Streckenmaut rechnen. Noch teurer wird es für Unternehmen, wenn sie ihre Fahrzeuge vorab nicht registrieren: Da beträgt das Bußgeld sogar bis zu 1900 Euro.
Aber auch bei anderen Vergehen werden Autolenker zur Kassa gebeten: Wenn das Kennzeichen wegen Schmutz oder Schnee nicht automatisch gescannt werden kann, droht ein Bußgeld von 300 bis 600 Euro. Strafen drohen auch, wenn Störgeräte mitgeführt werden oder wenn eine ENC-Mautbox in einem Fahrzeug genutzt wird, für das diese nicht registriert ist.
Um Strafen zu vermeiden, muss man sein Kennzeichen also vorab registrieren und eine Zahlungsmöglichkeit auf der Webseite oder App des Mautbetreibers hinterlegen. Wenn man schon auf die Autobahn aufgefahren ist, kann man seinen Wagen noch in speziellen Schnellregistrierungsspuren und -terminals vor Autobahnauffahrten und an Rastplätzen erfassen lassen. Zudem sollte man sicherstellen, dass das Kennzeichen sauber und nicht verdeckt wird.
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