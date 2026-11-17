Nach der überraschenden Testspielpleite am Samstag gegen Japan (2:3) hat sich Brasilien den Frust von der Seele geschossen. Am Dienstag gab es einen 7:0-Kantersieg über Singapur. Vor allem Real-Madrid-Wirbelwind Vinicius Junior spielte groß auf.
Die Südamerikaner, die bei der WM enttäuschend im Achtelfinale an Norwegen gescheitert waren, ließen bei ihrer Asien-Reise Singapur nicht den Hauch einer Chance. Vinicius Junior, der bereits gegen Japan doppelt getroffen hatte, erzielte innerhalb von zwölf Minuten (9., 15., 21.) einen lupenreinen Hattrick.
Endrick, Offensiv-Kollege von Vinicius bei den „Königlichen“, stellte noch vor der Pause auf 4:0. Singapur, Nummer 149 der FIFA-Weltrangliste, war gegen den Weltranglisten-6. heillos überfordert.
Torshow geht nach der Pause weiter
Auch in der zweiten Spielhälfte ließen die Truppe rund um Star-Trainer Carlo Ancelotti im Nationalstadion von Singapur nicht locker. Estevao (51.), Rayan (65.) und ein Eigentor von Raoul Suhaimi (74.) sorgten letztlich für den Endstand von 7:0.
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