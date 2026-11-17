Torshow geht nach der Pause weiter

Auch in der zweiten Spielhälfte ließen die Truppe rund um Star-Trainer Carlo Ancelotti im Nationalstadion von Singapur nicht locker. Estevao (51.), Rayan (65.) und ein Eigentor von Raoul Suhaimi (74.) sorgten letztlich für den Endstand von 7:0.