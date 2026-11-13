Europol gelingt Schlag gegen Handel im Darknet

Ermittler aus 14 Ländern sind gegen den illegalen Handel im Darknet vorgegangen. Insgesamt 354 Personen wurden festgenommen, teilte Europol am Donnerstag in Den Haag mit. Fast sechs Tonnen Drogen und mehr als 210 Millionen Euro an kriminellen Vermögen wurden sichergestellt.
„Operation Tornado“ richtete sich Europol zufolge gezielt gegen Cybercrime, Drogenhandel und den illegalen Handel mit Schusswaffen und dauerte von Mai 2025 bis Oktober 2026. Hunderte Häuser seien durchsucht worden. Festgenommen wurden demnach sowohl Händler als auch Käufer.
In den USA wurden Europol zufolge 132 Personen festgenommen. Dort stellten die Fahnder fast fünf Tonnen Drogen sicher und mehr als 150 Millionen Euro in bar und Kryptowährungen.
In Europa wurden rund 950 Kilogramm Drogen beschlagnahmt, darunter 150 Kilo Ketamin in Großbritannien. Insgesamt seien in Europa auch über 60 Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt worden. In Großbritannien wurden 59 Personen festgenommen, in Ungarn 45 und in Frankreich 23.
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