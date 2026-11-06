Musk zieht den Stecker: Aus für Teslas Cybertruck

Weit hinter den Erwartungen

Musk selbst bezeichnete das Produktionsende als „Ende einer Ära“. Die Cybertruck-Flotte werde aber noch lange bestehen bleiben. Zudem sei der Pickup das „beste Fahrzeug, das Tesla jemals gebaut“ habe. Die Verkaufszahlen sprechen allerdings eine andere Sprache. Tesla veröffentlicht keine eigenen Absatzzahlen für den Cybertruck. Im dritten Quartal gingen die Verkäufe der Kategorie „Andere Modelle“, zu der auch das Fahrzeug zählt, gegenüber dem Vorquartal um etwa ein Drittel auf knapp 8300 zurück. Zum Vergleich: Ford setzte im selben Zeitraum rund 562.000 Pickups seiner F-Serie ab.