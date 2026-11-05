Musks Rekordspenden verpufften an der US-Wahlurne

David gegen Goliath in Texas

Besonders deutlich zeigte sich das in Texas. Dort verlor der republikanische Gouverneur Greg Abbott gegen die Demokratin Gina Hinojosa – obwohl er fast achtmal so viel Geld für seinen Wahlkampf ausgegeben hatte. Hinojosa setzte stattdessen verstärkt auf soziale Medien, Influencer und die direkte Mobilisierung ihrer Anhänger. Ihre Kampagne finanzierte sich zu einem großen Teil über Kleinspenden. Der durchschnittliche Beitrag lag bei rund 53 Dollar (knapp 47 Euro).