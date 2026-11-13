WM-Streit eskaliert: Russland droht Deutschland

Russlands Eishockeyverband hat Gastgeber Deutschland für den Fall eines erneuten WM-Ausschlusses mit Schadenersatzforderungen gedroht.
Einen entsprechenden Antrag habe man bereits bei der Ethikkommission des Eishockey-Weltverbands IIHF hinterlegt, sagte Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak laut der Nachrichtenagentur Tass.
Hintergrund ist die hitzige Debatte um die Wiederzulassung von Russlands Eishockey-Teams durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS und die darauf folgenden Boykottdrohungen mehrerer Länder.
Keine Visa von Kanada
Kanada als Gastgeber der U20-WM zu Jahresende hatte angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa zu erteilen.
In Deutschland, wo 2027 die Herren-Weltmeisterschaft stattfinden soll, hatte die Bundesregierung erklärt, eine Ausrichtung der WM sei bei einer Teilnahme Russlands „faktisch nicht möglich“. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.
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