Cyberangriffe: Deutschland erlaubt aktive Abwehr

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundespolizei dürfen demnach den Betrieb von IT-Systemen einschränken, Datenverkehr umleiten und Server im Ausland lahmlegen. Als letztes Mittel können sie gezielt in die Systeme von Angreifern eingreifen, um Daten auszulesen, zu löschen oder zu verändern. Dies schließt Eingriffe mit technischen Mitteln und ohne Wissen der Betroffenen ein. Dabei handelt es sich jedoch nicht um klassische Hackbacks, also Gegenschläge aus Vergeltung. Ziel ist ausschließlich, die Server zu treffen, von denen die Angriffe gestartet werden.