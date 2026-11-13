Ukraine: Europäer sollen an den Verhandlungstisch

„Putin ist bereit, es zu versuchen“, erklärte US-Unterhändler Kushner am Donnerstagabend in Dublin nach einem Treffen mit Selenskyj. Der äußerte sich noch deutlicher. Die amerikanische Seite habe Fortschritte gemacht bezüglich der Beteiligung der Europäer an den Gesprächen über ein Ende des Kriegs, sagte Selenskyj. Nächstes Mal werde Europa eine Stimme bei den Verhandlungen haben. „Das ist wichtig für uns, denn der Krieg findet in Europa statt“, betonte er.