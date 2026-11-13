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„Putin ist bereit“

Ukraine: Europäer sollen an den Verhandlungstisch

Außenpolitik
13.11.2026 08:31
Russlands Machthaber Wladimir Putin (re.) und sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow ...
Russlands Machthaber Wladimir Putin (re.) und sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow empfingen die US-Verhandler in Moskau.(Bild: EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bisher hat der Kreml darauf beharrt, Gespräch über ein Ende des Ukraine-Krieges nur mit Washington und Kiew zu führen. Nach dem Besuch der US-Verhandler in Moskau stellten Jared Kushner und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt eine Beteiligung der Europäer in Aussicht. 

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„Putin ist bereit, es zu versuchen“, erklärte US-Unterhändler Kushner am Donnerstagabend in Dublin nach einem Treffen mit Selenskyj. Der äußerte sich noch deutlicher. Die amerikanische Seite habe Fortschritte gemacht bezüglich der Beteiligung der Europäer an den Gesprächen über ein Ende des Kriegs, sagte Selenskyj. Nächstes Mal werde Europa eine Stimme bei den Verhandlungen haben. „Das ist wichtig für uns, denn der Krieg findet in Europa statt“, betonte er.

Großer Gefangenenaustausch angekündigt
Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hatten sich im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zuvor mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau getroffen. Diese Gespräche folgten auf Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien unter US-Vermittlung seit mehr als acht Monaten. Als einzig greifbares Ergebnis wurde der bisher größte Gefangenenaustausch angekündigt.

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Russland gibt sich verhalten
Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow äußerte sich nach dem Treffen der US-Unterhändler mit dem Kremlchef noch verhalten zu einer europäischen Beteiligung. „Sie bemühen sich, auf jede Art und Weise an den Verhandlungen teilzunehmen, aber, wie unser Präsident gesagt hat, müssen sie klären, ob sie Frieden wollen oder eine Fortsetzung des Kriegs.“

Mit dieser Äußerung verdeutlichte er, dass sich an der Haltung Russlands nichts groß geändert hat: Die Schuld am von Putin begonnenen Angriffskriegs schiebt der Kreml den westlichen Bündnispartnern der Ukraine zu. Weil sie Kiew unterstützen, um sich gegen den Aggressor zu verteidigen, würden sie den Krieg in die Länge ziehen, so die Lesart.

Neue Gespräche zu Waffenruhe
Trotzdem hofft Selenskyj bei den nächsten Friedensgesprächen mit Russland auf Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Deeskalation. Es sei wichtig, dass der Friedensprozess wieder in Gang gekommen sei, sagte der Präsident. 

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