Kritik an Integrationsgesetz und „Sozialhilfe Neu“

Bereits am Donnerstag hatten einzelne Bundesländer massive Kritik an den Plänen geübt, wobei insbesondere den FPÖ-ÖVP-geführten Ländern die Regelungen bezüglich der Höhe der Geldsätze zu wenig restriktiv sind. Auch fühlen sich mehrere Länder nicht ausreichend in den Verhandlungsprozess eingebunden; der steirische Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sprach von einer „Scheineinbindung“. Einen für Montagnachmittag in Wien geplanten „Informationstermin“ will er boykottieren, auch andere Vertreter werden zumindest nicht persönlich nach Wien kommen. Aus Oberösterreich kam die Sorge, dass man besonders im Bereich der Menschen mit Behinderung mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert sei.