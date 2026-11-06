Zu den oft verwendeten Narrativen gehört vor allem, die von Russland angegriffene Ukraine als gescheiterten, korrupten und extern kontrollierten Staat darzustellen. Eine weitere Erzählung ist, dass im Westen und in den dortigen Medien die Eliten des Landes gegen einfache Bürger arbeiten. Außerdem wurde vielfach dargelegt, dass Russland nur defensiv auf Handlungen des Westens reagiert. Ferner wurden westliche Institutionen als heuchlerisch, ineffektiv und moralisch auf dem Abstieg dargestellt.