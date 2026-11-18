In Laakirchen (Oberösterreich) fällt der prächtige Narrenumzug dieses Mal ins Wasser. Der Grund: Es fehlt die relativ geringe Summe von 7500 Euro, die die Stadtgemeinde nicht fördern und die Gilde nicht alleine stemmen kann. Bis Februar reiche die Zeit nicht, um ein neues, günstigeres Konzept aufzustellen.