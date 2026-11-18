In Laakirchen (Oberösterreich) fällt der prächtige Narrenumzug dieses Mal ins Wasser. Der Grund: Es fehlt die relativ geringe Summe von 7500 Euro, die die Stadtgemeinde nicht fördern und die Gilde nicht alleine stemmen kann. Bis Februar reiche die Zeit nicht, um ein neues, günstigeres Konzept aufzustellen.
Etwa 30 bis 35 Wägen, bis zu 1200 angemeldete Teilnehmer und geschätzte 8000 bis 10.000 Besucher: Der Faschingsumzug in Laakirchen stellte zuletzt 2025 die ganze 9700-Einwohner-Stadt auf den Kopf.
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