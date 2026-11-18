Linz muss sparen. Bei der Sauberkeit, beim Personal und an vielen anderen Ecken wird der Rotstift angesetzt. Doch wer sich durch den aktuellen Subventionsbericht der Stadt arbeitet, entdeckt eine Welt, in der Waschmaschinen Musik machen, Cowboys über Geschlechterrollen nachdenken und sogar die viersaitige Kastenhalslaute ihren großen Auftritt hat. Willkommen im bunten Linzer Fördertopf!