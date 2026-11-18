„Ich mag die Schanze hier. Warum, kann ich nicht genau sagen, aber es ist cool im Norden“, sagt Ortner. Der Klagenfurter Markus Müller verpasste bei den Sommerbewerben das Ticket für den Weltcup, peilt nun die Vierschanzentournee an. Dafür muss er im Conti-Cup in Lahti, Ruka und Predazzo aufzeigen. Die besten drei Nationen erhalten ein zusätzliches Ticket, der bester Springer der Länder darf es nutzen. „In Österreich haben wir viele Junge. Daher hat Markus viel Druck, das macht es für ihn auch schwer“, weiß Koch. „Aber in Summe haben wir in Kärnten bei den Herren drei Springer, die alle im Weltcup in die Top 15 kommen können.“