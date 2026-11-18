Am Freitag starten die Skispringer in den neuen Weltcup-Winter. Ex-Ass Martin Koch traut den Kärntnern heuer wieder viel zu. Vor allem die Entwicklung einer Villacherin hat es ihm angetan. Die Mädels starten heuer erstmals bei der Vierschanzentournee. Sowohl Heinz Kuttin, Coach der Deutschen, als auch dem DSV bereitet das Olympia-Aus der Nordischen Kombination Sorgen. Die Schützlinge des Achomitzers Janko Zwitter, Coach der Kanadierinnen, müssen früh von daheim weg.
Vor etwas mehr als 20 Jahren feierte Martin Koch einen seiner größten Erfolge. Mit dem Team holte er 2006 Olympia-Gold auf der Großschanze. Aktuell ist er erneut in Turin, allerdings ohne Skisprung-Skier.
„Ich schaue mir die Tennis-ATP-Finals an“, erzählt der 44-Jährige. Den freitägigen Saisonstart der Skispringer in Lillehammer hat er natürlich am Schirm. Der große Gejagte ist Domen Prevc, der im vergangenen Winter zweimal Olympia-Gold, den Gesamtweltcup, den Skiflug-Weltcup, die Vierschanzentournee und Gold bei der Skiflug-WM holte.
„Domen hatte eine echte Traumsaison. Da wächst der Druck enorm. Er darf sich nicht ausruhen, muss sich weiterentwickeln. Unschlagbar ist er nicht“, meint Koch. „Aus österreichischer Sicht wird es spannend. Im Sommer hatte man Abstimmungsprobleme, aber es kann eine gute Saison werden.“
Mit Daniel Tschofenig und Maxi Ortner sind bei den Herren am Wochenende zwei Kärntner dabei. „Tschofe ist sowieso eine Bank. Maxi versteckt sich immer ein bisschen im Hintergrund, wirkt immer ein wenig unscheinbar. Er springt gut, kann eine sehr gute Saison haben!“ Vor allem Lillehammer scheint Ortner zu liegen. Der Feldkirchner sprang 2024 dort völlig überraschend auf Platz drei.
„Ich mag die Schanze hier. Warum, kann ich nicht genau sagen, aber es ist cool im Norden“, sagt Ortner. Der Klagenfurter Markus Müller verpasste bei den Sommerbewerben das Ticket für den Weltcup, peilt nun die Vierschanzentournee an. Dafür muss er im Conti-Cup in Lahti, Ruka und Predazzo aufzeigen. Die besten drei Nationen erhalten ein zusätzliches Ticket, der bester Springer der Länder darf es nutzen. „In Österreich haben wir viele Junge. Daher hat Markus viel Druck, das macht es für ihn auch schwer“, weiß Koch. „Aber in Summe haben wir in Kärnten bei den Herren drei Springer, die alle im Weltcup in die Top 15 kommen können.“
„Im Absprung ist noch viel Potenzial da“
Ins Schwärmen gerät Koch bei Hannah Wiegele, die sich im Sommer stark präsentiert hat. „Weltklasse, was bei ihr weitergegangen ist. Sie kann gut fliegen. Im Absprung ist noch viel Potenzial da, aber sie hat ein ganz anderes Selbstvertrauen. Ich traue ihr zu, dass sie sich in den Top 15 etabliert, auch in die Top 10 springt!“
Absprung in eine neue Ära! Erstmals nehmen die Skisprung-Girls heuer an der Vierschanzentournee teil. Am Qualifikationstag der Herren tragen die Damen ihre Quali und den Hauptbewerb aus. In abgeänderter Form. „Nur 40 Starterinnen sind erlaubt“, so der deutsche Chefcoach Heinz Kuttin. Konkret heißt das, dass 40 Girls die Quali bestreiten, 30 schaffen es in den Hauptbewerb. Im ersten Durchgang springen diese im K. o.-Modus. Die 15 Siegerinnen und die fünf besten Lucky Loser schaffen es in den zweiten Durchgang.
„Dass es so ist, muss man akzeptieren. Wir sind dabei, das ist richtig cool. Man muss auf die Entwicklung schauen“, sagt der Zlaner Kuttin. Sportlich verlor er mit Katharina Schmid (Karriereende) im Sommer das Aushängeschild. „Heuer sind Selina Freitag und Agnes Reisch unsere Vorzeigespringerinnen!“ Kopfzerbrechen bereitet den Deutschen das Olympia-Aus der Nordischen Kombination. Damit fallen Bundesförderungen weg. Das betrifft auch das Skispringen, das Teil der Kombi ist. Vor allem infrastrukturell. „Das sieht man bei Schanzen mit Eisspuren. Aus Kostengründen wurde zum Teil die Benützung begrenzt“, so Kuttin.
Olympia-Schanzen werden kaum besprungen
Zu kämpfen haben auch die Schützlinge von Janko Zwitter. Der Achomitzer betreut die Kanadierinnen. Dort wurden die Olympia-Bakken in Calgary (1988) und Vancouver (2010) vernachlässigt. „Die Großschanze in Vancouver wird gar nicht besprungen, die kleine nur im Winter. In Calgary kann keine der fünf mehr genutzt werden“, weiß Zwitter. Asse wie Abigail Strate oder Alex Loutitt sind fast durchgängig in Europa, trainieren häufig in Planica und Villach.
„Wenn die Jungen die Basis Skifahren und Langlaufen gelernt haben, ist es am besten, wenn sie nach Europa kommen. Einige sind zweimal im Jahr hier, bleiben für zwei, drei Wochen. Da geht viel weiter, aber die Konstanz fehlt.“ Den Ruf des kleinen Randsports wurde man aber los. Mit Rayna Leachman wurde erstmals eine Skispringerin in die Olympia-Förderung aufgenommen.
Loutitt verlor ihren Kopfsponsor
In den heurigen Winter geht Zwitter mit Abigail Strate als Aushängeschild. „Loutitt springt nach Kreuzbandriss seit eineinhalb Monaten wieder, hat noch Trainingsrückstand“, so Zwitter. Die Freundin von Daniel Tschofenig musste einen Rückschlag hinnehmen: Die 22-Jährige verlor Kopfsponsor Red Bull.
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