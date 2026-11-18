Die neue Skicross-Saison startet nächste Woche ohne Christina Födermayr. Die Oberösterreicherin, die zweimal bei Olympischen Spielen war und einmal aufs Weltcup-Stockerl raste, beendet mit erst 25 Jahren ihre Karriere – und das mit Groll. „Ich habe die Schnauze voll“, sagt die aus dem ÖSV-Kader Geflogene, die bei Olympia 2026 für einen Skandal gesorgt hatte.