Ein Mann aus Pakistan ist wegen Mordplänen gegen US-Politiker zu über 27 Jahren Haft verurteilt worden. Der 48-Jährige soll im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden an Mordplänen gegen hochrangige US-Politiker gearbeitet haben. Als mögliche Ziele galten etwa Präsident Donald Trump und Vorgänger Joe Biden.
Nach Angaben des Justizministeriums in Washington wurde der Verurteilte – Asif Merchant – von den Revolutionsgarden ausgebildet, ehe er in die USA reiste und nach möglichen Auftragsmördern suchte. Der Verurteilte glaubte demnach, das finale Ziel der Mordpläne sei Präsident Trump. Auch Biden sowie die frühere UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, waren mögliche Ziele.
Plan auf Serviette skizziert
Vermutlich im April 2024 reiste Merchant in die USA, um die Pläne in die Tat umzusetzen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Ein Bekannter, an den er sich wandte, verriet ihn jedoch bei der Bundespolizei FBI und diente fortan als Informant. Ihm gegenüber habe Merchant ausführlich dargelegt, wie er die Ermordung von US-Politikern bei Wahlkampfauftritten plane. Nach Angaben des Informanten skizzierte Merchant seinen Plan auf einer Serviette.
Angeklagter vor Gericht: „Wollte Pläne nicht vollenden“
Anschließend habe Merchant mit mehreren angeblichen Auftragsmördern Kontakt aufgenommen, die jedoch FBI-Agenten waren. Die Falle schnappte zu. Merchant sagte vor Gericht, er habe die Pläne gar nicht vollenden wollen, sondern bereits auf seine Verhaftung gesetzt. Er habe dann mit den US-Behörden kooperieren wollen, um so möglicherweise seine bedrohte Familie im Iran zu retten.
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