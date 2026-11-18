Plan auf Serviette skizziert

Vermutlich im April 2024 reiste Merchant in die USA, um die Pläne in die Tat umzusetzen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Ein Bekannter, an den er sich wandte, verriet ihn jedoch bei der Bundespolizei FBI und diente fortan als Informant. Ihm gegenüber habe Merchant ausführlich dargelegt, wie er die Ermordung von US-Politikern bei Wahlkampfauftritten plane. Nach Angaben des Informanten skizzierte Merchant seinen Plan auf einer Serviette.