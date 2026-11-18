Für Killington, wo am 28. und 29. November ein Riesentorlauf und ein Slalom der Frauen über die Bühne geht und für Copper Mountain – dort finden am selben Wochenende ein Super-G und ein Riesentorlauf der Herren statt – dürfte mittlerweile alles klar sein. Wenngleich man auch dort mit den Verhältnissen zu kämpfen hat, ist es wohl gelungen, die Pisten für den Weltcup bereitzumachen.