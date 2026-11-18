Sorgen um die geplanten Ski-Weltcup-Wochen in Nordamerika. Während die Rennen in Copper Mountain und Killington wie geplant stattfinden dürften, werden die Sorgenfalter vor allem hinsichtlich der Kult-Abfahrt in Beaver Creek und der Bewerbe im kanadischen Mont-Tremblant größer.
Der Schneemangel in Colorado hat zuletzt schon die Trainingspläne einiger Speed-Asse auf den Kopf gestellt. Doch nun wachsen auch die Sorgen, ob alle 13 geplanten Weltcup-Rennen in Nordamerika angesichts der aktuellen Situation wie geplant über die Bühne gehen können.
Für Killington, wo am 28. und 29. November ein Riesentorlauf und ein Slalom der Frauen über die Bühne geht und für Copper Mountain – dort finden am selben Wochenende ein Super-G und ein Riesentorlauf der Herren statt – dürfte mittlerweile alles klar sein. Wenngleich man auch dort mit den Verhältnissen zu kämpfen hat, ist es wohl gelungen, die Pisten für den Weltcup bereitzumachen.
Kritischer wird es allerdings mit Blick auf die geplanten Rennen in Beaver Creek. Dort sind zunächst die Herren vom 3. bis 6. Dezember zu Gast – inklusive der Kult-Abfahrt auf der Birds of Prey – ehe die Damen eine Woche später ebenfalls dort Station machen.
„Hätten noch Kühe grasen können“
„Als ich vor ein paar Wochen ein Bild von der Birds of Prey gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass hier immer noch die Kühe grasen könnten“, wird der Schweizer Ski-Cheftrainer Tom Stauffer vom „Blick“ zitiert. Und auch FIS-Speedchef Hannes Trinkl legt nach: „Die Ausgangslage ist noch schwieriger als im Vorjahr, es liegt derzeit noch weniger Schnee.“
Dabei musste bereits im vergangenen Jahr auf einer verkürzten Strecke gefahren werden. In den kommenden Tagen soll es in der Gegend kälter werden – die Sorgenfalten bleiben allerdings, es dürfte zu einem Wettlauf mit der Zeit kommen.
Und auch in Kanada herrscht Nervosität. Die für 5. und 6. Dezember geplanten Damen-Riesentorläufe in Mont-Tremblant sind ebenfalls ernsthaft in Gefahr. Dort liegen die Tagestemperaturen deutlich über fünf Grad Celsius. Die Schneekanonen ruhen deshalb derzeit und auch die weiteren Aussichten sind aktuell nicht vielversprechend.
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