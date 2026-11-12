„Bundestrojaner“ soll ab März einsatzbereit sein

Das Innenministerium bereitet sich auf die ab 2027 mögliche Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp und Signal vor. Man sei dabei, die Software zu beschaffen, kündigte der für den Nachrichtendienst zuständige Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) am Donnerstag an. Gleichzeitig würden die dazu nötigen Personen eingestellt und eingeschult.
„Die Software ist im Beschafftwerden“, sagte Leichtfried im „Ö1“. Er rechne damit, dass der Einsatz ab Ende des ersten Quartals möglich sein wird – sofern das Gesetz bis dahin nicht vom Verfassungsgericht gekippt wird. Um welche Software es sich handelt, wollte Leichtfried nicht sagen.
Aktuell befasst sich der VfGH mit dem im Juli 2025 beschlossenen Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz (SNG). 67 Abgeordnete von FPÖ und Grünen hatten den Antrag gestellt, die darin vorgesehene Möglichkeit der Überwachung von Messenger-Diensten bei begründetem Verdacht als verfassungswidrig aufzuheben.
Grüne fordern Stopp bis zur VfGH-Entscheidung
„Solange das Höchstgericht über die aktuelle Regelung berät, sollte die Regierung weder Fakten schaffen noch die Beschaffung weiter vorantreiben“, forderte die grüne Vize-Klubfrau Alma Zadic daher am Donnerstag per Aussendung. „Wenn ein Überwachungswerkzeug in private Geräte eindringt, betrifft das nicht nur einzelne Nachrichten, sondern die digitale Sicherheit und Privatsphäre der gesamten Bevölkerung. Gerade bei einem so weitreichenden Grundrechtseingriff braucht es klare rechtsstaatliche Grenzen.“
Der Regierung warfen die Grünen außerdem vor, ihre eigenen Zusagen nicht einzuhalten. Bei der Einigung auf das Gesetz habe die Regierung versprochen, dass die Strafen für missbräuchliche Verwendung deutlich verschärft würden, bevor die Software in Betrieb geht. „Wer Beamt:innen ein derart mächtiges Instrument in die Hand gibt und die zugesagten Sicherungen weglässt, handelt fahrlässig“, kritisierte Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba.
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