„Bundestrojaner“ soll ab März einsatzbereit sein

Der Regierung warfen die Grünen außerdem vor, ihre eigenen Zusagen nicht einzuhalten. Bei der Einigung auf das Gesetz habe die Regierung versprochen, dass die Strafen für missbräuchliche Verwendung deutlich verschärft würden, bevor die Software in Betrieb geht. „Wer Beamt:innen ein derart mächtiges Instrument in die Hand gibt und die zugesagten Sicherungen weglässt, handelt fahrlässig“, kritisierte Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba.