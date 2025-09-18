Überwachungssoftware und ihre geheimen Finanzierer

Spyware-Anbieter agieren häufig in komplexen Netzwerken aus Holdinggesellschaften, Investoren, Lieferanten und Partnern, um ihre Geschäftstätigkeiten zu verschleiern, wie eine Untersuchung des Atlantic Council im Vorjahr offenbarte. Seitdem wurden weltweit politische Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung und den Missbrauch von Spyware zu bekämpfen. Geholfen hat es offenbar nur wenig: Ein neuerlicher Blick der US-Denkfabrik auf den weltweiten Markt für Überwachungswerkzeuge zeigt, dass dieser weiterwächst – und damit politische Entscheidungsträger vor neue Herausforderungen stellt.