Überwachungssoftware und ihre geheimen Finanzierer

In den Tiefen des globalen Marktes für offensive Cyberfähigkeiten lauert eine besonders gefährliche: Spyware. Sie ermöglicht die Überwachung von Journalisten, Aktivisten, Politikern oder Diplomaten und stellt dadurch eine ernstzunehmende Bedrohung für die Menschenrechte und die nationale Sicherheit von Staaten dar. Doch wer finanziert eigentliche ihre Entwicklung und sorgt für ihre Verbreitung? Ein Report gibt Aufschluss.
Spyware-Anbieter agieren häufig in komplexen Netzwerken aus Holdinggesellschaften, Investoren, Lieferanten und Partnern, um ihre Geschäftstätigkeiten zu verschleiern, wie eine Untersuchung des Atlantic Council im Vorjahr offenbarte. Seitdem wurden weltweit politische Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung und den Missbrauch von Spyware zu bekämpfen. Geholfen hat es offenbar nur wenig: Ein neuerlicher Blick der US-Denkfabrik auf den weltweiten Markt für Überwachungswerkzeuge zeigt, dass dieser weiterwächst – und damit politische Entscheidungsträger vor neue Herausforderungen stellt.
