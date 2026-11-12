Grundlage für bisher beste 3D-Karte des Universums

„Euclid wird die Erforschung von Zwerggalaxien revolutionieren“, sagt Marleau. „Zum ersten Mal erhalten wir eine statistisch belastbare und homogene Stichprobe über einen kosmologisch relevanten Teil des Universums.“ Möglich wird dies durch die Kombination aus hoher Empfindlichkeit für lichtschwache Strukturen, hoher Auflösung und großer Himmelsabdeckung. Dadurch lassen sich die Eigenschaften einzelner Galaxien mit der großräumigen Struktur des Universums verknüpfen. Bereits die ersten Beobachtungen hatten gezeigt, dass Euclid dafür sehr gut geeignet ist: Dabei wurden Tausende Zwerggalaxien gefunden und charakterisiert.