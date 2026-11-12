Formel-1-Rennstall verkündet Fahrer-Entscheidung

Jetzt ist es offiziell: Arvid Lindblad und Liam Lawson sitzen auch 2027 im Cockpit der Racing Bulls! Das hat der Rennstall am Donnerstag bestätigt. Die Entscheidung sorgt nach Wochen der Spekulationen für Klarheit.
Viel wurde in den vergangenen Wochen vor allem über die Zukunft von Lawson spekuliert. Mit 89 Punkten hat der 24-Jährige eigentlich gute Argumente gesammelt, dennoch erschien eine Trennung noch vor wenigen Tagen als eine plausible Option.
Knick nach Red-Bull-Abenteuer
Allerdings wurde teamintern auch immer wieder bemängelt, dass die Entwicklung des Youngsters nicht so schnell und in jene Richtung verlaufe, die sich der Rennstall erhofft hätte. Besonders das gescheiterte Experiment bei Red Bull hat seiner Karriere einen ordentlichen Knicks beschert.
Die Verantwortlichen rund um Teamchef Alan Permane haben sich nach Gesprächen aber für den Neuseeländer entschieden und setzen demnach auch in der kommenden Saison auf seine Dienste. Nun kann er – so wie auch Teamkollege Lindblad, der sicher im Sattel sitzt – entspannt ins Saisonfinale starten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.