15-Minuten-Stromausfall bei 13.000 Gasteinern

Um 11.40 Uhr gingen in etlichen Haushalten im Gasteinertal die Lichter aus: Durch ein technisches Gebrechen im Pongauer Umspannwerk der Salzburg AG kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Nach 15 Minuten lief der Saft wieder aus der Steckdose.
Die Salzburg AG berichtete über den 15 Minuten andauernden Stromausfall: „In der Spitze waren rund 13.000 Kunden vom Ausfall betroffen.“ Vor allem die drei Gemeinden im Gasteinertal – Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein – waren betroffen.
Grund war ein technischer Defekt im Umspannwerk in St. Johann im Pongau. „Die Ursache für die Störung ist noch nicht bekannt“, heißt es dazu vom Salzburger Energieversorger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.