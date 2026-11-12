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Kurz nach Rücktritt

Cristiano Ronaldo wagt ein völlig neues Abenteuer

Fußball International
12.11.2026 11:57
Cristiano Ronalo zieht es ins TV.
Cristiano Ronalo zieht es ins TV.(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neues Abenteur für Cristiano Ronaldo! Nur eine Woche nach seinem Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft hat der Superstar die Produktion einer Fernsehserie angekündigt.

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„Tolle Neuigkeiten! Die Dreharbeiten für meine allererste TV-Serie ‘Day 1s‘ sind gerade gestartet. Bleibt gespannt – da kommt noch mehr!“, verkündete der 41-Jährige geheimnisvoll auf Instagram.

Nicht nur Produzent
Medien berichten jedoch schon jetzt, was es mit der Geschichte auf sich hat. So werde Ronaldo nicht nur Produzent sein, sondern auch selbst vor der Kamera stehen, schreibt etwa die Sportzeitung „AS“.

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Fiktionale Serie
Den Berichten zufolge handelt sich bei „Day 1s“ um eine fiktionale Serie, die hinter die Kulissen des britischen Profifußballs blickt. Im Mittelpunkt sollen das knallharte Geschäft, Transfers, Loyalität und die Machenschaften rund um Spielervermittler stehen, vermeldet das Magazin „Hola“.

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