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Eine Nasenlänge voraus

Ingrid Alexandra hängt Papa Haakon bei Marathon ab

Royals
12.11.2026 11:55
Kronprinzessin Ingrid Alexandra war ihrem Papa König Haakon bei einem Marathon an der Côte ...
Kronprinzessin Ingrid Alexandra war ihrem Papa König Haakon bei einem Marathon an der Côte d‘Azur um eine Nasenlänge voraus.(Bild: APA/AFP/Odd ANDERSEN)
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Von krone.at

Norwegens König Haakon VIII. (53) und seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) haben laut norwegischen Medienberichten gemeinsam einen Marathon an der französischen Riviera absolviert. Am Ende hatte der König gegen seine Tochter allerdings das Nachsehen ... 

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Bei dem Wettbewerb am Sonntag zwischen Nizza und Cannes soll die Thronfolgerin demnach nach vier Stunden, 42 Minuten und 59 Sekunden ins Ziel gekommen sein und damit zwei Sekunden vor Papa Haakon.

Fast gleichzeitig im Ziel
Der norwegische Hof bestätigte laut dem Fernsehsender TV2 lediglich eine private Auslandsreise von Vater und Tochter, nicht aber die Teilnahme an dem Lauf.

Ingrid Alexandra hat ihre Leidenschaft für den Sport von ihrem Papa Haakon geerbt.
Ingrid Alexandra hat ihre Leidenschaft für den Sport von ihrem Papa Haakon geerbt.(Bild: AP/Terje Pedersen)

Trackerdaten des Marathons zeigen aber, dass eine Läuferin namens „Ingrid Alexandra“ mit der Startnummer 15715 aus Norwegen sowie ein Läufer namens „Haakon Magnus“ mit der Startnummer 15699 aus Norwegen kurz hintereinander im Ziel registriert wurden.

Immer ein tolles Team
Norwegische Medien veröffentlichten außerdem Bilder und Videos von Vater und Tochter bei der Veranstaltung. Diese beweisen, dass die beiden bei Kilometer 30 gemeinsam unterwegs waren.

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Der König und seine Thronfolgerin sind also nicht nur in royalen Belangen ein tolles Team, sondern auch sportlich auf einer Wellenlänge. Schon vor dem Auftritt an der Côte d‘Azur planten Papa und Tochter übrigens, gemeinsam an einem Marathon im dänischen Skagen teilzunehmen, erschienen laut norwegischen Medien jedoch nicht. 

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