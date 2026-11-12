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Nicht alles umgesetzt

Seefeld weiter im Visier des Landesrechnungshofes

Tirol
12.11.2026 12:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH, APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ein aktueller Bericht des Tiroler Landesrechnungshofes zeigt klar: Die Empfehlungen, die 2023 ausgesprochen wurden, sind immer noch nicht zur Gänze umgesetzt. Im Fokus stand damals unter anderem die finanzielle Auswirkung der Nordischen Ski-WM 2019.

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Der Landesrechnungshof Tirol (LRH) prüfte im Jahr 2023 die Gebarung der Gemeinde Seefeld in Tirol und ihrer Beteiligungsunternehmen. Damals lag der Fokus auf dem Schulden- und Beteiligungsmanagement der Gemeinde, dem leistbaren Wohnen sowie den finanziellen Auswirkungen der Nordischen Ski-WM 2019.

Heuer führte der LRH eine Follow-Up Prüfung durch, um festzustellen, ob und wie die Gemeinde die Empfehlungen des Vorberichts umgesetzt hatte.

Zitat Icon

Seit der letzten Prüfung hat sich die Gebarung der Gemeinde positiv entwickelt. Die Erträge wurden durch Einmaleffekte gesteigert.

Aus dem Bericht des LRH

Empfehlungen bleiben aufrecht
Die LRH-Direktorin Monika Aichholzer-Wurzer übermittelte diesen Prüfbericht am Donnerstag dem Gemeinderat. Der LRH stellte fest, dass die Gemeinde zwei Empfehlungen vollständig, acht Empfehlungen teilweise und zwei Empfehlungen nicht umgesetzt hat. Der LRH hält seine nicht oder nur teilweise umgesetzten Empfehlungen jedenfalls weiterhin aufrecht.

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Erträge durch Verkauf von Grundstücken und Co.
„Seit der letzten Prüfung hat sich die Gebarung der Gemeinde positiv entwickelt. Die Erträge wurden durch Einmaleffekte (z.B. durch den Verkauf von Grundstücken, Erschließungsgebühren von Projekten) gesteigert und für Investitionen wurden vermehrt Bedarfszuweisungen lukriert“, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Dies führte zu höheren Zuschüssen der Gemeinde an die Beteiligungsunternehmen. Diese konnten dadurch ihre Kredite seit der Vorprüfung um 24,1 Prozent verringern, während die Gemeinde ihre Haftungen um 38,1 Prozent reduzierte.

Causa „Nordische Ski-WM 2019“ abgeschlossen
Durch eine Vereinbarung mit der Finanzprokuratur konnte die Gemeinde im Jahr 2026 zudem die Causa „Nordische Ski-WM 2019“ abschließen. Der noch ausstehende Restanteil an Bundesförderung in der Höhe von 0,9 Millionen Euro wurde nicht mehr geleistet, dafür wurde eine etwaige Rückforderung von bereits bezahlten Fördergeldern durch den Bund abgewendet.

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