Seefeld weiter im Visier des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof Tirol (LRH) prüfte im Jahr 2023 die Gebarung der Gemeinde Seefeld in Tirol und ihrer Beteiligungsunternehmen. Damals lag der Fokus auf dem Schulden- und Beteiligungsmanagement der Gemeinde, dem leistbaren Wohnen sowie den finanziellen Auswirkungen der Nordischen Ski-WM 2019.

Heuer führte der LRH eine Follow-Up Prüfung durch, um festzustellen, ob und wie die Gemeinde die Empfehlungen des Vorberichts umgesetzt hatte.