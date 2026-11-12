Nach Unwetteralarm soll sportlich Sonne aufgehen

Auf geht‘s! Mit einem Tag Verspätung wegen Sturm Charles und Starkregen gastieren Austrias Frauen am Donnerstag bei Benfica Lissabon, wollen bei Portugals Topteam den ersten Sieg in der Ligaphase der Champions League. Trainer Kenesei: „Zeigen wir unsere besten Tugenden, ist sicher etwas möglich.“