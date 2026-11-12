Nach Unwetteralarm soll sportlich Sonne aufgehen

Auf geht‘s! Mit einem Tag Verspätung wegen Sturm Charles und Starkregen gastieren Austrias Frauen am Donnerstag bei Benfica Lissabon, wollen bei Portugals Topteam den ersten Sieg in der Ligaphase der Champions League. Trainer Kenesei: „Zeigen wir unsere besten Tugenden, ist sicher etwas möglich.“
Lesen, Karten spielen, leichtes Aktivieren und Match-Analysen. So verbrachte die Austria am Mittwoch wegen Unwetter-Alarm in Lissabon – letztlich war es Sturm und Starkregen – den Tag im Hotel. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, so Abwehrrstütze und Teamspielerin Gini Kirchberger. „Und etwas länger Pause tut auch mal gut.“
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