Zwei Ehrengardisten kollabieren neben Macron

Bei den beiden Soldaten handelte es sich um Angehörige der französischen Garde Républicaine, die bei offiziellen Staatsempfängen für die militärischen Ehren zuständig ist. Die Gardisten müssen dabei in voller Uniform und mit Säbel längere Zeit regungslos in Formation stehen. Besonders eine solche Pose kann dazu führen, dass der Blutdruck absinkt und das Gehirn vorübergehend nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Im Extremfall kann es dazu kommen, dass man kurze Zeit das Bewusstsein verliert.