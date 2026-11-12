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Zwei Ehrengardisten kollabieren neben Macron

Außenpolitik
12.11.2026 12:25
Sofort eilten Emmanuel Macron und Mitarbeiter des französischen Staatschefs zum kollabierten ...
Sofort eilten Emmanuel Macron und Mitarbeiter des französischen Staatschefs zum kollabierten Soldaten und transportierten ihn weg. Wenig später benötigte ein weiteres Mitglied der Ehrengarde medizinische Hilfe.(Bild: AFP/GUILLAUME SALIGOT)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Der Empfang des slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini im Élysée-Palast ist am Mittwochabend von einem medizinischen Zwischenfall überschattet gewesen. Während der französische Gastgeber Emmanuel Macron auf das Eintreffen des Staatsgastes wartete, kollabierten plötzlich zwei Mitglieder der Ehrengarde.

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Sofort eilten Macron und Assistenten des Präsidenten zum am Boden liegenden Uniformierten und versorgten ihn. Wenig später wurde der Soldat weggetragen. Anschließend setzte Macron den Empfang zunächst fort und begrüßte Pellegrini. Doch kurz darauf – nach dem ersten Handshake für die Kameras – ereignete sich ein zweiter Zwischenfall: Ein weiterer Gardist brach ebenfalls zusammen, dieses Mal außerhalb des direkten Kamerabildes.

Soldaten ins Krankenhaus eingeliefert
Als die Kameras in seine Richtung schwenkten, stand er wieder auf beiden Beinen und wurde von anderen gestützt. Laut französischen Medien wurden beide Soldaten ins Krankenhaus eingeliefert. Wie es den beiden Männern geht und was der Grund für ihren Kreislaufkollaps war, ist noch nicht bekannt.

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Bei den beiden Soldaten handelte es sich um Angehörige der französischen Garde Républicaine, die bei offiziellen Staatsempfängen für die militärischen Ehren zuständig ist. Die Gardisten müssen dabei in voller Uniform und mit Säbel längere Zeit regungslos in Formation stehen. Besonders eine solche Pose kann dazu führen, dass der Blutdruck absinkt und das Gehirn vorübergehend nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Im Extremfall kann es dazu kommen, dass man kurze Zeit das Bewusstsein verliert.

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