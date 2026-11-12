Für die Seychellen geht es ums „bloße Überleben“

Das Urlaubsparadies Seychellen ist durch die Klimakrise bedroht: Die Erderwärmung lässt den Meeresspiegel im Indischen Ozean besonders rasch steigen. Klimaschutz hat für den Inselstaat daher oberste Priorität.
Der Kampf gegen die Erderhitzung sei nicht nur einfach umweltpolitisch wichtig, betonte der Vizepräsident des Seychellen, Alix Sebastien Pillay, bei der Weltklimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya. „Es ist eine grundlegende Frage, die unsere nationale Sicherheit, unsere wirtschaftliche Stabilität, unsere nachhaltige Entwicklung und unser bloßes Überleben betrifft.“
Beklagt Ungleichgewicht
Pillay kritisierte zudem, dass Länder, die von der Klimakrise stark betroffen seien, „unverhältnismäßig hohe Kosten“ tragen müssten, obwohl sie nur einen geringen Beitrag zu den weltweiten Treibhausgasemissionen leisteten. Erst im November hatte die Allianz der kleinen Inselstaaten (AOSIS) eindringlich vor den Folgen für die betroffenen Völker gewarnt.
Diese vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten hatten zum Auftakt der COP31 gemeinsam mit europäischen Ländern dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben. Aktuell steuert die Erde auf eine Erwärmung deutlich über diesem Ziel zu.
Tempo beschleunigt sich
Die Seychellen – vor Afrikas Ostküste im Indischen Ozean – sind wie viele andere Inselstaaten infolge des Klimawandels durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. Grund ist unter anderem die thermische Ausdehnung des sich erwärmenden Meeres. Der Spiegel des Indischen Ozeans steigt besonders schnell und das Tempo beschleunigt sich weiter. Prognosen zufolge könnten im Jahr 2100 einige Inseln der Seychellen komplett überflutet werden.
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