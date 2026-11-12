Für die Seychellen geht es ums „bloße Überleben“

Tempo beschleunigt sich

Die Seychellen – vor Afrikas Ostküste im Indischen Ozean – sind wie viele andere Inselstaaten infolge des Klimawandels durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. Grund ist unter anderem die thermische Ausdehnung des sich erwärmenden Meeres. Der Spiegel des Indischen Ozeans steigt besonders schnell und das Tempo beschleunigt sich weiter. Prognosen zufolge könnten im Jahr 2100 einige Inseln der Seychellen komplett überflutet werden.