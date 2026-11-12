Wie Nvidia-Boss Huang nach Affäre stürzen könnte

Das Kontrollgremium (Board of Directors): Der schnellste Hebel

Formal liegt die Entscheidung über Wohl und Wehe eines Vorstandschefs allein beim Board of Directors. Es hat sich am Mittwoch zusammengeschaltet, wie unter anderem die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf informierte Personen berichteten. Nach den Statuten von Nvidia kann das Aufsichtsgremium den CEO jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit einfacher Mehrheit abberufen. Bis auf Huang selbst setzt sich das Board überwiegend aus unabhängigen Direktoren zusammen.