Trump-Untersuchungen der Demokraten „kriminell“

„Lassen uns nicht einschüchtern“

„Was verbirgt Donald Trump?“, sagte Garcia in einem Video auf Instagram. „Als Kongress verfügen wir über die verfassungsmäßige Befugnis, Kontrollfunktionen auszuüben.“ Ziel der Untersuchungen sei, sicherzustellen, dass man eine Regierung habe, die tatsächlich im Interesse des Volkes handelt. Garcia schrieb in seinem Statement, dass man sich vom Präsidenten nicht einschüchtern lassen werde.