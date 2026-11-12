Nach Pechsträhne ist Ski-Star wieder da

Vor knapp zwölf Wochen zog sich Lisa Hörhager im Training in Argentinien ein schwere Knöchelverletzung zu. Als Andenken nahm sie nur Schrauben im Knöchel mit. Nach der fordernden Reha-Zeit ist die Zillertalerin aber bereits wieder so weit, dass sie beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi dabei ist. „Ich war nicht gerade die einfachste Person, als ich die Krücken hatte“, schmunzelte Lisa. Weil sie viel mit Familie und Freunden redet, kann sie mit der mentalen Belastung von Verletzungen gut umgehen. Vielleicht ging die Heilung deshalb so flott.