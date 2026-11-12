Nach Pechsträhne ist Ski-Star wieder da

Nach einer schweren Knöchelverletzung, die sie sich vor zwölf Wochen in Argentinien zugezogen hat, steht die Zillertalerin Lisa Hörhager beim Slalom in Levi wieder am Start. Nach erst wenigen Skitagen geht sie ohne Druck ins Rennen und möchte zwei gute Läufe ins Ziel bringen.
Vor knapp zwölf Wochen zog sich Lisa Hörhager im Training in Argentinien ein schwere Knöchelverletzung zu. Als Andenken nahm sie nur Schrauben im Knöchel mit. Nach der fordernden Reha-Zeit ist die Zillertalerin aber bereits wieder so weit, dass sie beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi dabei ist. „Ich war nicht gerade die einfachste Person, als ich die Krücken hatte“, schmunzelte Lisa. Weil sie viel mit Familie und Freunden redet, kann sie mit der mentalen Belastung von Verletzungen gut umgehen. Vielleicht ging die Heilung deshalb so flott.
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