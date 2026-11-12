Auf Harbour Bridge
Teenager stürzt beim Trainsurfing in Sydney
Dramatischer Zwischenfall auf der berühmten Harbour Bridge in Sydney: Ein 17-Jähriger ist beim sogenannten Trainsurfing von einem fahrenden Zug auf die Gleise gestürzt. Der Jugendliche wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.
Nach Angaben der Behörden hatte sich der 17-Jährige außen an dem Zug festgehalten, bevor er abstürzte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen unterwegs.
„Fünf Sekunden Ruhm nicht wert“
Die Polizei warnte eindringlich vor der gefährlichen Mutprobe, bei der meist junge Menschen außen auf fahrenden Zügen mitfahren. Videos davon würden in sozialen Medien verbreitet und verherrlichten die lebensgefährliche Aktion, sagte Polizeisprecher Luke Barrett. Der amtierende Geschäftsführer von Sydney Trains, Jas Tumber, betonte, das Zugsurfen sei „die fünf Sekunden Ruhm in den sozialen Medien nicht wert“ und fügte hinzu. „Man spielt nicht mit einem 400 Tonnen schweren Zug.“
Jugendlicher schwebt in Lebensgefahr
Der Teenager erlitt mehrere schwere Verletzungen am Kopf, am Brustkorb und am Becken, wie der Rettungsdienst NSW Ambulance bestätigte. Er wird im Royal North Shore Hospital in lebensgefährlichem Zustand behandelt.
Die Ermittler werteten unterdessen Überwachungskameras aus und befragten Zeugen. Der Vorfall führte vorübergehend zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.
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