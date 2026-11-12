Teenager stürzt beim Trainsurfing in Sydney

„Fünf Sekunden Ruhm nicht wert“

Die Polizei warnte eindringlich vor der gefährlichen Mutprobe, bei der meist junge Menschen außen auf fahrenden Zügen mitfahren. Videos davon würden in sozialen Medien verbreitet und verherrlichten die lebensgefährliche Aktion, sagte Polizeisprecher Luke Barrett. Der amtierende Geschäftsführer von Sydney Trains, Jas Tumber, betonte, das Zugsurfen sei „die fünf Sekunden Ruhm in den sozialen Medien nicht wert“ und fügte hinzu. „Man spielt nicht mit einem 400 Tonnen schweren Zug.“