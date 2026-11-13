Mit diesen Sätzen ruinieren Sie Ihre Beziehung

Wer zuverlässig seine Beziehung gegen die Wand fahren will, muss dafür nicht fremdgehen: Es braucht auf lange Sicht nur ein paar vermeintlich harmlose Sätze, die man im Streit immer wieder sagt. Sie wollen sich aber gar nicht trennen? Dann nehmen Sie sich vor diesen Worten besser in Acht!