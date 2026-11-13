Mit diesen Sätzen ruinieren Sie Ihre Beziehung

Wer zuverlässig seine Beziehung gegen die Wand fahren will, muss dafür nicht fremdgehen: Es braucht auf lange Sicht nur ein paar vermeintlich harmlose Sätze, die man im Streit immer wieder sagt. Sie wollen sich aber gar nicht trennen? Dann nehmen Sie sich vor diesen Worten besser in Acht!
Sie kennen es sicher: Sätze wie „Du bist wie deine Mutter!“ oder „Mein Ex hat das aber schon so gemacht!“ will in einer Beziehung kaum einer hören. Es gibt aber noch andere Phrasen, die auf dem ersten Blick gar nicht als Beleidigung oder Kränkungen erkenntbar sind – aber umso stärker verletzen.
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