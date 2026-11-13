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Mit diesen Sätzen ruinieren Sie Ihre Beziehung

Leben
13.11.2026 12:45
In Streitsituationen, wenn man emotional ist, fallen schnell einmal Aussagen, die man eigentlich ...
In Streitsituationen, wenn man emotional ist, fallen schnell einmal Aussagen, die man eigentlich nicht so hart meint, wie es beim anderen ankommt. Vorsicht, das geht auf Dauer nicht gut!(Bild: DimaBerlin - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wer zuverlässig seine Beziehung gegen die Wand fahren will, muss dafür nicht fremdgehen: Es braucht auf lange Sicht nur ein paar vermeintlich harmlose Sätze, die man im Streit immer wieder sagt. Sie wollen sich aber gar nicht trennen? Dann nehmen Sie sich vor diesen Worten besser in Acht!

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Sie kennen es sicher: Sätze wie „Du bist wie deine Mutter!“ oder „Mein Ex hat das aber schon so gemacht!“ will in einer Beziehung kaum einer hören. Es gibt aber noch andere Phrasen, die auf dem ersten Blick gar nicht als Beleidigung oder Kränkungen erkenntbar sind – aber umso stärker verletzen.

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