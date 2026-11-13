„Jeder Kunde kann seine Stromkosten senken“

Michael Baminger übernahm im Juni die Präsidentschaft von Österreichs Energie, der Interessenvertretung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft, von Michael Strugl. Krone+ sprach mit ihm über die kommende Heizperiode, Förderungen, Netzkosten und komplizierte Stromrechnungen.
Krone+: Herr Baminger, welchen Schwerpunkten wollen Sie sich am Beginn ihrer Amtszeit als Präsident von Österreichs Energie widmen?
Michael Baminger: Ich möchte den Fokus nicht so sehr auf die Krise legen, sondern mehr in die Umsetzung kommen. Die Zukunft unseres Energiesystems lebt davon, dass alle mitmachen. Es wird nicht funktionieren, wenn jeder den anderen darauf aufmerksam macht, was dessen Verantwortung ist. Es wird dann funktionieren, wenn jeder hingreift. Das betrifft die Politik, die Branche, die Interessenvertretung. Das betrifft da oder dort auch die Kundinnen und Kunden.
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