Wienerin geht mit Messer auf Ehemann los

Ein Streit zwischen einem Ehepaar ist am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf eskaliert. Laut Polizei ging eine 49-Jährige mit einem Messer auf ihren Mann los. Der 44-Jährige wich den Stichen aus und flüchtete unverletzt ins Schlafzimmer. Von dort rief er die Polizei.
Gegen 17 Uhr war es zum Streit zwischen den beiden gekommen. Das Paar lebt laut Polizei in Scheidung. Die alarmierten Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Gegen die 49-Jährige wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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