„Höllischer Abend!“ Kicker steht unter Beschuss

Nicht mehr an der Spitze

Durch den 3:1-Sieg übernehmen die Italiener die Führung in der Gruppe A1 vor den punktegleichen Franzosen und den einen Punkt zurückliegenden Belgiern, die am Sonntag in Brüssel die Squadra Azzurra empfangen. Frankreich trifft auf die Türkei. Die Chancen auf einen weiteren Einsatz von Gusto stehen nach dem schwachen Auftritt nicht allzu hoch.