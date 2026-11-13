„Höllischer Abend!“ Kicker steht unter Beschuss

Nach der 1:3-Niederlage von Frankreich gegen Italien muss sich Malo Gusto harte Kritik gefallen lassen. Die Sportzeitung „L’Equipe“ geht mit dem Außenverteidiger hart ins Gericht und spricht sogar von einem „höllischen Abend“.
Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea bekam am Donnerstagabend von Teamchef Zinedine Zidane die Chance, sich in der Nations die League zu beweisen. Diese konnte der 23-jährige Franzose jedoch nicht nutzen. Im Gegenteil – Gusto erwischte einen rabenschwarzen Abend.
Beim ersten Gegentreffer konnte er die Hereingabe von Nicolo Cambiaghi nicht verhindern. In der 57. Minute verschuldete er dann auch noch einen Elfmeter, den die Italiener jedoch nicht verwerten konnte.
Nach 77 Minuten – beim Stand von 1:3 – war der Horror-Abend für Gusto schließlich zu Ende. Sael Kumbedi kam für ihn in die Partie. „Ein Reinfall für Malo Gusto“, schimpft das Portal „RMC Sport“ über den Auftritt des Franzosen.
Nicht mehr an der Spitze
Durch den 3:1-Sieg übernehmen die Italiener die Führung in der Gruppe A1 vor den punktegleichen Franzosen und den einen Punkt zurückliegenden Belgiern, die am Sonntag in Brüssel die Squadra Azzurra empfangen. Frankreich trifft auf die Türkei. Die Chancen auf einen weiteren Einsatz von Gusto stehen nach dem schwachen Auftritt nicht allzu hoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.