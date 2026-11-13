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„Höllischer Abend!“ Kicker steht unter Beschuss

Fußball International
13.11.2026 12:32
Malo Gusto
Malo Gusto(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der 1:3-Niederlage von Frankreich gegen Italien muss sich Malo Gusto harte Kritik gefallen lassen. Die Sportzeitung „L’Equipe“ geht mit dem Außenverteidiger hart ins Gericht und spricht sogar von einem „höllischen Abend“.

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Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea bekam am Donnerstagabend von Teamchef Zinedine Zidane die Chance, sich in der Nations die League zu beweisen. Diese konnte der 23-jährige Franzose jedoch nicht nutzen. Im Gegenteil – Gusto erwischte einen rabenschwarzen Abend.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane(Bild: AP/Antonio Calanni)

Beim ersten Gegentreffer konnte er die Hereingabe von Nicolo Cambiaghi nicht verhindern. In der 57. Minute verschuldete er dann auch noch einen Elfmeter, den die Italiener jedoch nicht verwerten konnte.

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Nach 77 Minuten – beim Stand von 1:3 – war der Horror-Abend für Gusto schließlich zu Ende. Sael Kumbedi kam für ihn in die Partie. „Ein Reinfall für Malo Gusto“, schimpft das Portal „RMC Sport“ über den Auftritt des Franzosen.

Nicht mehr an der Spitze
Durch den 3:1-Sieg übernehmen die Italiener die Führung in der Gruppe A1 vor den punktegleichen Franzosen und den einen Punkt zurückliegenden Belgiern, die am Sonntag in Brüssel die Squadra Azzurra empfangen. Frankreich trifft auf die Türkei. Die Chancen auf einen weiteren Einsatz von Gusto stehen nach dem schwachen Auftritt nicht allzu hoch.

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