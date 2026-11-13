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Anstieg in Antalya

Während Klimakonferenz landen Privatjets in Massen

Klima
13.11.2026 12:24
Über 100 Privatjets sind in Antalya seit Beginn der COP31 gelandet. (Symbolbild)
Über 100 Privatjets sind in Antalya seit Beginn der COP31 gelandet. (Symbolbild)(Bild: ahmet - stock.adobe.com)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Während der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya herrscht dort auffällig viel Privatjet-Verkehr. Seit vergangenen Samstag landeten dort 118 Privatjets – einer kam aus Österreich.

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„Während Familien um ihre von Überschwemmungen getöteten Angehörigen trauern und unter sengender Hitze leiden, fliegen die Superreichen weiterhin in Privatjets, hoch über den verheerenden Folgen“, prangert Amitabh Behar, der Chef von Oxfam, an.

Oxfam: Privatjets besteuern
Die Hilfsorganisation betont, dass Reiche besonders viel CO2 ausstoßen und damit zum Klimawandel beitragen, selbst aber kaum betroffen sind. Ein erster Schritt, diese Ungerechtigkeit auszugleichen, sei, Privatjets zu besteuern.

Die Website „Polluterjet“ zählt die Flüge und schätzt ihre Emissionen:

Die seit 7. November in Antalya gelandeten privaten Flugzeuge stießen 950 Tonnen CO2-Äquivalente aus. Das entspricht den durchschnittlichen Emissionen von mehr als 11.000 Menschen innerhalb einer Woche, rechnet die Website „Polluterjet“ vor. Das Projekt zählt die Flüge auf Basis von Flighttracker-Daten und schätzt ihre Emissionen.

Ein Flieger kam aus Österreich
Ein Privatjet kam auch aus Österreich an. Am Donnerstag landete ein Jet aus Salzburg kommend in Antalya. Dabei stieß er mehr als sieben Tonnen CO2 aus – so viel wie eine durchschnittliche Person in eineinhalb Jahren.

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„Polluterjet“ betont, dass es unklar ist, ob all diese Flüge Delegierte zur Weltklimakonferenz gebracht haben. Sie verweisen aber auf die enorme Häufung gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Heuer sind es rund 13-Mal so viel. 

Das ist auch ein deutlicher Anstieg gegenüber der UNO-Weltklimakonferenz letztem Jahr. Während der COP30 im brasilianischen Belem landeten dort 66 Privatjets.

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