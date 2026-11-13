Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Osten der Türkei sind am Donnerstagabend vier Soldaten ums Leben gekommen. Wie das türkische Verteidigungsministerium auf der Plattform X mitteilte, stürzte der Helikopter vom Typ S-70 aus bisher ungeklärter Ursache ab.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums zitierte, wurden unverzüglich Such- und Rettungsarbeiten beim Wrack des Hubschraubers durchgeführt.
Rettungskräfte in die Region entsandt
Dafür seien in die Region Samanköy im Bezirk Yesilyurt, wo sich der Unfall ereignete, zahlreiche Krankenwagen, Feuerwehr- und Rettungskräfte entsandt worden. Die Such- und Rettungsmaßnahmen in der Region dauerten an. Politiker aus Regierung und Opposition bekundeten unterdessen den Hinterbliebenen ihr Beileid.
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