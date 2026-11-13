Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter

Rettungskräfte in die Region entsandt

Dafür seien in die Region Samanköy im Bezirk Yesilyurt, wo sich der Unfall ereignete, zahlreiche Krankenwagen, Feuerwehr- und Rettungskräfte entsandt worden. Die Such- und Rettungsmaßnahmen in der Region dauerten an. Politiker aus Regierung und Opposition bekundeten unterdessen den Hinterbliebenen ihr Beileid.