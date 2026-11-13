ÖFB: Baumgartner-Comeback und Weinhandl-Debüt

In den verbleibenden Nations League Spielen geht es für das ÖFB-Team um den Aufstieg in die Elite-Liga. Mit dabei sind Rückkehrer Christoph Baumgartner sowie Debütant Luca Weinhandl, dem jetzt schon eine große Zukunft vorausgesagt wird. Im Podcast „Sportkrone Inside“ sprechen wir über die Spiele gegen Irland & Israel, beleuchten die Renaissance der Squadra Azzura und wir beschäftigen uns auch mit Manchester United, die nach der Entlassung von Michael Carrick vor einem Neuanfang stehen.