Unglück bei Palermo
Deshalb ist die Jacht „Bayesian“ 2024 gesunken
In der Nacht auf den 19. August 2024 ist die Segeljacht „Bayesian“ von extrem starken Windböen getroffen worden und vor Palermo gesunken. Nun steht die Ursache fest. Am Freitag wurden vorläufige Ergebnisse des Gutachtens bekannt, das noch im November vorgelegt werden soll.
Laut Einschätzung von Sachverständigen hat kein Konstruktionsfehler zum Untergang beigetragen. Sie haben den Ablauf der Unglücksnacht rekonstruiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Luxusjacht seitlich von extrem starken Windböen getroffen worden sei. Anschließend sei sie in eine kritische Schräglage geraten. Der Neigungswinkel soll dabei so groß gewesen sein, dass sich das Schiff nicht mehr selbstständig aufrichten konnte. Dazu hätten der außergewöhnlich hohe, 75 Meter lange Mast und ein nicht vollständig ausgefahrener Schwertkiel beigetragen.
Zwei unterschiedliche Einschätzungen
Vereinfacht gesagt: Das Unglück vor mehr als zwei Jahren wird auf menschliches Versagen, sprich Fehler der Besatzung zurückgeführt. Zuvor hatte die britische Marine Accident Investigation Branch (MAIB) in ihrer bisherigen Untersuchung technische, konstruktionsbedingte Faktoren der Jacht als Ursache für den Untergang in den Mittelpunkt gestellt. Damit stehen nun unterschiedliche Einschätzungen einander gegenüber.
Bis Ende November soll das vollständige Gutachten vorliegen. Dann wird Staatsanwalt Angelo Vittorio Cavallo über die weiteren Schritte entscheiden. Bis Dezember könnten die Ermittlungen nach derzeitiger Einschätzung abgeschlossen sein.
Wie berichtet, kamen bei dem Unglück sieben Menschen ums Leben, darunter der britische Unternehmer und Jachtbesitzer Mike Lynch, seine Tochter Hannah, der Bordkoch Recaldo Thomas, das Ehepaar Jonathan und Judy Bloomer sowie Chris und Neda Morvillo. Ermittelt wird gegen drei Besatzungsmitglieder, und zwar gegen den Kapitän, den Maschinisten und den Matrosen.
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