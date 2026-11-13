Deshalb ist die Jacht „Bayesian“ 2024 gesunken

Laut Einschätzung von Sachverständigen hat kein Konstruktionsfehler zum Untergang beigetragen. Sie haben den Ablauf der Unglücksnacht rekonstruiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Luxusjacht seitlich von extrem starken Windböen getroffen worden sei. Anschließend sei sie in eine kritische Schräglage geraten. Der Neigungswinkel soll dabei so groß gewesen sein, dass sich das Schiff nicht mehr selbstständig aufrichten konnte. Dazu hätten der außergewöhnlich hohe, 75 Meter lange Mast und ein nicht vollständig ausgefahrener Schwertkiel beigetragen.