Österreichs Bischöfe wollen Amt für Frauen öffnen

Nachfolger Priester Weyringer

Vorerst aber gibt es mit Simon Weyringer ab 1. Dezember einen neuen Generalsekretär: Weyringer ist Obmann des Priesterrates der Erzdiözese Salzburg mit seelsorglicher Erfahrung und Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg und der Hochschule Heiligenkreuz. Ob er nur bis zu einer Statutenänderung im Amt bleiben wird oder nicht, sei noch nicht festgelegt, so Lackner.