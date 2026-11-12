Österreichs Bischöfe wollen Amt für Frauen öffnen

Künftig soll das Amt des Generalsekretärs bei der Österreichischen Bischofskonferenz auch Frauen und Laien offenstehen. Das haben Österreichs Bischöfe jetzt bei ihrer Herbstvollversammlung in Salzburg beschlossen. Damit das Ganze aber wirklich funktioniert, braucht es noch die Zustimmung aus Rom.
Das ist ein kirchenpolitisch hochrelevanter Beschluss und ein Meilenstein für Österreich – wenn auch kein internationales Novum: Das Amt des Generalsekretärs der Österreichischen Bischofskonferenz muss künftig nicht mehr zwingend von einem Priester besetzt werden, sondern soll auch Laien und vor allem Frauen offenstehen. Vorerst wurde aber noch ein Mann und Priester als neuer Generalsekretär bestellt.
Der Beschluss fiel im Zuge der laufenden Herbstvollversammlung in Salzburg: Die Bischöfe seien sich darin einig und hätten keine grundsätzlichen Vorbehalte, so Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Man wolle dazu die Statuten überarbeiten; der Passus, dass der Generalsekretär kein Priester mehr sein muss, sei bereits beschlossen.
Der komplette Prozess der Statutenänderung wird einige Zeit in Anspruch nehmen: Die Bischofskonferenz beschließt ihr Statut zwar selbst, damit es aber auch in Kraft tritt, braucht es eine Überprüfung durch den Apostolischen Stuhl.
Wo es bereits Frauen gibt
Das Netzwerk „Frauen.Führen.Kirche“ begrüßt den Beschluss und hofft auf rasche Umsetzung. „An kompetenten Frauen mangelt es jedenfalls nicht“, so Regina Petrik, Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich für das Netzwerk.
In anderen Ländern gibt es längst Bischofskonferenzen mit Laien und Frauen in diesem Amt: So haben Deutschlands Bischöfe seit 2021 mit Beate Gilles erstmals eine Generalsekretärin.
Außerdem ist bei der Nordischen Bischofskonferenz seit 2009 die Ordensfrau Anna Mirijam Kaschner, Missionsschwester vom Kostenbaren Blut, in diesem Amt und bei Südafrikas Bischöfen war Schwester Hermenegild Makoro aus dem gleichen Orden von 2012 bis 2020 Amtsträgerin.
Nachfolger Priester Weyringer
Vorerst aber gibt es mit Simon Weyringer ab 1. Dezember einen neuen Generalsekretär: Weyringer ist Obmann des Priesterrates der Erzdiözese Salzburg mit seelsorglicher Erfahrung und Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg und der Hochschule Heiligenkreuz. Ob er nur bis zu einer Statutenänderung im Amt bleiben wird oder nicht, sei noch nicht festgelegt, so Lackner.
Der bisherige Generalsekretär Peter Schipka legt das Amt auf eigenen Wunsch mit 30. November zurück und wechselt laut Kathpress als Lehrender an die Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich.
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