Im Kino: Fliegende Fäuste und krimineller Wahnsinn

Sasa Schwarzjirg präsentiert Ihnen die Kinostarts der Woche: Hinter die Kulissen von Johnny Depps Comeback-Hit (!?) „Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte“ haben wir Sie ja bereits geführt. Aber auch John Malkovich, Moritz Bleibtreu und Zoë Kravitz haben es faustdick hinter den Ohren.