Dämpfer für Tennis-Kärnten: Hallenplätze schwinden

Die Hallensituation für Tennisspieler in Kärnten wird nicht einfacher. Nachdem 2021 in Klagenfurt die KAC-Halle und danach ein überdachter Platz in Frantschach weggefallen sind, traf es heuer vier weitere. In Velden wurde die Anlage in der Bahnhofstraße mit Ende September geschlossen. In Wolfsberg fielen zwei Indoor-Plätze einer Padel-Anlage zum Opfer, dazu wackelt die Sandplatz-Halle (2 Courts) in Neudau.