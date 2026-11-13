E-Scooter-Boom: Jedes 3. Unfallopfer ist ein Kind

Helmpflicht: Noch immer zu viele „oben ohne“

Seit der Einführung der Helmpflicht für das E-Scooter-Fahren unter 16 am 1. Mai stieg die Tragequote der an Verkehrsunfällen beteiligten E-Scooter-Lenkenden zwar deutlich: Bei den Unter-16-Jährigen lag sie im Mai und Juni 2025 noch bei elf Prozent, im selben Zeitraum heuer waren es 47 Prozent. Doch immer noch sind es in Anbetracht der Opferzahlen zu wenig Helmwillige.