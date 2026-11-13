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Neue Zahlen alarmieren

E-Scooter-Boom: Jedes 3. Unfallopfer ist ein Kind

Österreich
13.11.2026 12:38
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockierende Verkehrsstatistik: Im ersten Halbjahr hat die Zahl der Unfälle mit Verletzten und Toten das höchste Niveau seit dem Jahr 2012 erreicht.  Vor allem Unfälle mit Motorrad, Rad und auch E-Scootern wurden gehäuft registriert. Gerade bei E-Rollern machen Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren die größte Gruppe der Opfer aus!

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Die Schattenseite des ungebrochenen E-Scooter-Booms: Unter den 1264 im ersten Halbjahr verletzten oder getöteten E-Scooter-Lenkenden waren die größte Gruppe die Zehn- bis 15-Jährigen: 435 Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe verunglückten mit einem E-Scooter. Das entspricht mehr als einem Drittel aller verletzten oder getöteten E-Scooter-Fahrer. Trauriges Detail am Rande: 84 Prozent dieser verunglückten Zehn- bis 15-Jährigen waren Burschen.

Das Flächendiagramm zeigt die Zahl der Verunglückten mit E-Scooter, Fahrrad und Motorrad im ersten Halbjahr von 2016 bis 2026. Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt seit 2022 deutlich auf 1.264 im Jahr 2026. Fahrradunfälle liegen 2026 bei 5.081 und Motorradunfälle bei 2.141. Quelle: Statistik Austria.

Helmpflicht: Noch immer zu viele „oben ohne“
Seit der Einführung der Helmpflicht für das E-Scooter-Fahren unter 16 am 1. Mai stieg die Tragequote der an Verkehrsunfällen beteiligten E-Scooter-Lenkenden zwar deutlich: Bei den Unter-16-Jährigen lag sie im Mai und Juni 2025 noch bei elf Prozent, im selben Zeitraum heuer waren es 47 Prozent. Doch immer noch sind es in Anbetracht der Opferzahlen zu wenig Helmwillige.

Nicht selten gehen E-Scooter-Unfälle auch tödlich aus.
Nicht selten gehen E-Scooter-Unfälle auch tödlich aus.(Bild: DOKU-NÖ)

Statistik 1. Halbjahr 2026

  • Insgesamt ereigneten sich knapp 18.000 Unfälle, bei denen mehr als 22.300 Menschen verletzt wurden und 165 starben
  • Insgesamt wurden mehr als 5000 Radfahrerinnen und Radfahrer, über 2100 Motorradlenkende und rund 1250 Personen auf E-Scootern verletzt oder getötet.
  • „Noch nie seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992 sind in einem ersten Halbjahr mehr verunglückt als heuer“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.
  • Ebenfalls auffällig: In Vorarlberg wurde mit 1017 Unfällen mit Personenschaden ein neuer Höchstwert seit 1992 verzeichnet. Es wurde erstmals die Tausendergrenze im ersten Halbjahr überschritten.

Der Anteil der bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligten Mitfahrenden ging darauf im Mai und Juni zurück – zumal die Mitnahme weiterer Personen auf E-Scootern mittlerweile auch verboten ist. „Dennoch waren noch immer sechs Prozent bzw. 47 aller unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer mitfahrende Personen“, so die Statistik Austria (Mai/Juni 2025: 65 Mitfahrende bzw. neun Prozent).

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Anstieg bei Radunfällen, nicht nur bei E-Bikes
Fast jede bzw. jeder dritte verunglückte Radfahrende war mit einem E-Bike unterwegs. Die Zunahme bei den Fahrradunfällen betraf aber nicht nur E-Bikes (plus vier Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025), sondern ging vor allem auf muskelbetriebene Fahrräder (plus neun Prozent) zurück.

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